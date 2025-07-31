بيان هام حول صب منحة التمدرس 

أصدرت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة اليوم يبانا هاما بخصوص الانتهاء من عملية صب المنحة المدرسية للموسم الدراسي 2025/2026 عبر 58 ولاية.

وعبر حساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك أكدت أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية وتسخير جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة على المستوى المحلي.

كما أن العملية تمت بالتنسيق المحكم بين كل الفاعلين وكللت بوصول المنحة المدرسية لمستحقيها في الآجال المحددة.

وأوضحت الوزارة أنه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة، والذي يحدد شروط وكيفيات منحها

وبموجبه تم تحويل تسيير هذه المنحة من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وبدورها الوزارة أوكلت تأطير عملية الاستفادة منها للمصالح التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية.

كما ان العملية تمت بالتنسيق المحكم مع باقي القطاعات المتدخلة على غرار وزارة الداخلية، و وزارة التربية الوطنية، ووزارة العمل .

وكل هذا من أجل إنجاح هذه العملية التضامنية التي أولاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالغ الأهمية، بالنظر إلى الفئات الاجتماعية المستفيدة منها قبل الدخول المدرسي.

وكُلّلت الجهود المبذولة في سبيل هذا المسعى النبيل بالنجاح بغية وصول هذا الدعم المباشر للدولة لفائدة مستحقيه.

وفي الأخير تم تسديد المنحة لفائدة مستحقيها الفعليين من الأسر بدون و/أو ضعيفة الدخل، في الآجال القانونية المحددة بتاريخ 31 جويلية 2025.