بيان هام حول مادة الخبز 

أصدرت مديرية التجارة لولاية الجزائر بيانا هاما يخص الخبازين على مستوى إقليم الولاية.

وأوضحت المديرية في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن كافة الخبازين سواء المقيدين في السجل التجاري أوالحرفيين ملزومون بتوفير مادة الخبر العادي.

كما أكدت الديرية أن الإلتزام بتوفير الخبز العادي يكون طيلة اليوم بما في ذلك الفترة المسائية وطيلة أيام الأسبوع.

وأضاف البيان أنه وفي حالة عدم إلتزامهم سنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الازمة مع إقتراح غلق المخبزة.