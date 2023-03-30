بيان هام من الجوية الجزائرية بخصوص التذاكر

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية بيانا حول تمديد آجال إسترداد ثمن التذاكر التي لم تستعمل بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الجوية الجزائرية عبر حسابها الرسمي تمديد آجال إسترداد ثمن التذاكر التي لم تستعمل بسبب كورونا وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

ووفقا لبيان الشركة “من أجل تلبية تطلعات زبائننا الكرام، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تبلغكم بتمديد آجال عملية معالجة واسترداد ثمن تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية أو قسائم السفر غير المستعملة بسبب تداعيات الجائحة إلى غاية 31 ديسمبر 2023”.