بيبي:”يمكنكم الآن منح اللقب للأرجنتين”
بقلم عزيز طالبي
انتقد مدافع منتخب البرتغال لافيران بيبي لجنة تعيين حكام مونديال قطر ومنح إدارة مباراة اليوم امام المغرب لحكم أرجنتيني.
كما تطرّق بيبي إلى الإقصاء المر الذي قال عنه عقب المباراة :”من غير المقبول أن يدير مواجهتنا حكم أرجنتيني اليوم بعدم ما حدث بالأمس مع شكوى ميسي”.
وأضاف المدافع المثير للجدل :”بعد ما رأيته اليوم، يمكنكم منح اللقب للأرجنتين”.
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