“بيبي” يدعم “براهيمي” بطريقته الخاصة !

حظي النجم الجزائري “ياسين براهيمي” بدعم كبير من طرف المدافع البرتغالي “بيبي” وذلك عقب مباراة “بورتو” أمام “بورتيمونينسي”.

ونشر “بيبي” صورة له رفقة “براهيمي” تحت عنوان: “نحن فريق واحد”.

يذكر أن براهيمي يعاني من تهميش المدرب “سيرجيو كونسيساو” وذلك بسبب رفضه تجديد عقده مع “بورتو”.

ففي كل مرة يكون “براهيمي” حبيس دكة البدلاء خاصة في المباريات المهمة، على أن يكون أساسي في المباريات الأقل أهمية.

كما أن الجزائري سجل هدف السبق في مباراة فريقه أمس السبت، ووصل بذلك لتاسع أهدافه في “السوبرليغا”.