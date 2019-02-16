“بيب غوارديولا” يُعيد “محرز” للتشكيلة الأساسية

أعاد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتشكيلة الأساسية.
وذلك بمناسبة اللقاء الذي سيجمع السيتيزن بالمُضيف “نيو بورت كاونتي” بداية من الساعة ال18:30 بملعب الأخير.
وذلك في الدور ال5 من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.
This afternoon's #FACup City starting line-up… 🏆
XI | Ederson, Zinchenko, Stones, Otamendi, Danilo, Fernandinho, Sane, Silva (C), Foden, Mahrez, Gabriel Jesus.
SUBS | Muric, Laporte, Walker, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo.@HaysWorldwide 🔵 #ncafcvcity #mancity pic.twitter.com/y74jHZIEgP
— Manchester City (@ManCity) February 16, 2019
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