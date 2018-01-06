بيترهانسل “أسطورة رالي داكار” :”صحراء الطاسيلي خارقة للعادة”

أكد “ستيفان بيتر هانسل”، أسطورة “رالي داكار الدولي”، بأن صحراء الجزائر، أروع منطقة زارها على مُستوى العالم، وهذا دون منازع.

وصرح لجريدة “ليكيب” :”كنا نمر بمناطق مُذهلة، سواءً في الجزائر، المغرب أو ليبيا، ولكن وبالنسبة لي صحراء الطاسيلي هي الأروع”.

وواصل قائلا :”صحراء الطاسيلي فريدة من نوعها، كونها تتميز بكثبان رملية برتقالية اللون تنتهي دائما بجبال سوداء، إنه منظر خلاّب”.

يُشار بأن “رالي داكار” لم يعد مُرتبطا بالقارة السمراء، بإعتبار أن مُنظميه حولوه في السنوات الماضية لأمريكا الجنوبية لداوع أمنية.