بيترويبا: “نحن في أتم الجاهزية لتحقيق الفوز أمام اولمبيك أقبو”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب وفاق سطيف، جونثان بيترويبا، جاهزيته التامة، وزملائه لمباراتهم أمام أولمبيك أقبو، وعزمهم على تحقيق الفوز فيها.
وصرح بيترويبا، للصفحة الرسمية للوفاق، على “فايس بوك”: “حضرنا جيدا مع المدرب لمباراتنا أمام أولمبيك أقبو، ونحن في أتم الجاهزية”.
كما أضاف: “نحن مجبرون على تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل الاقتراب أكثر من ضمان مشاركة افريقية للموسم المقبل”.
وتابع جونثان بيترويبا: “نحن جد محفزين لتحقيق الفوز، ونتمنى أن نحظى بدعم كبير من أنصارنا في هذه المواجهة”.
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