بيتكوفتيش: “أتمنى غياب الإصابات في تحضيراتنا للـ “كان””

أعرب مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن مخاوفه بخسارة أحد اللاعبين الـ 28، الذين استدعاهم للمشاركة في الـ”كان” بسبب الإصابة، قبل انطلاق المحفل القاري.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم السبت، من أجل الإعلان عن القائمة الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا. قال بيتكوفيتش: “في تربص جدة بالسعودية، افتقدنا لـ 7 لاعبين بسبب الإصابة”.

قبل أن يستدرك مدرب المنتخب الوطني: “أتمنى أن لا نعيش سيناريو مماثلا في التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الـ”كان”.”