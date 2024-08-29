بيتكوفيتس: “عطال يستحق أن نقدم له دعمنا”

أوضح مدرب المنتخب الوطني، غلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، الأسباب التي دفعته لاستدعاء يوسف عطال للتربص المقبل للخضر، رغم تواجد هذا الأخير دون فريق حاليا.

وصرح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص: “عطال استحق الدعم منا وهذا ما قمنا به، يتوجيه الدعوة له للمشاركة في تربصنا المقبل”.

كما أضاف مدرب الخضر: “حين قدومي إلى المنتخب الوطني، عطال كان يعاني، وقلت بأننا سندعمه”.

يذكر أن يوسف عطال، يتواجد حاليا دون فريق، ولم يحدد إلى غاية الآن وجهته المقبلة، قبل ساعات عن نهاية الميركاتو الصيفي.