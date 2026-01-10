أكد المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على تحمله مسؤوليته كاملة عن الخيارات والأخطاء التي ارتكبها خلال المباراة ضد نيجيريا.

مؤكداً أنه من الضروري تحليل التغييرات التكتيكية، لكنه يرى أنها لم تكن لتغير كثيرًا من مجريات اللقاء.

وقال بيتكوفيتش:”أتحمل مسؤولية الأخطاء والخيارات التي قمت بها، يجب تحليل التغييرات التي قمت بها، لكن لا أعتقد أنها كانت ستغيّر الكثير”.

وأضاف حول معنويات اللاعبين:”كان اللاعبون محبطين لأنهم كانوا يريدون الذهاب بعيدًا في البطولة”، مشيرًا إلى أن الخروج من ربع النهائي كان مخيبًا لآمال الطاقم الفني واللاعبين على حد سواء، رغم الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

تصريحات بيتكوفيتش تعكس وعيه بالمسؤولية كمدرب، وفي الوقت نفسه تقديره لإصرار اللاعبين ورغبتهم في تحقيق أفضل النتائج للمنتخب الوطني.