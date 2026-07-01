قال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إن مواجهة سويسرا تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، مشددًا على أن انتماءه الرياضي في هذه اللحظة هو للمنتخب الجزائري فقط.

وقال بيتكوفيتش: “أنا سويسري، لكن غدًا بلدي هو الجزائر وأريد الفوز. لا أخلط الأمور. عشت أشياء جميلة وأنا فخور بكوني سويسريًا، لكن غدًا أنا مدرب الجزائر”.

وأضاف الناخب الوطني أن عائلته ستقف إلى جانبه رغم خصوصية المواجهة: “عائلتي لن تكون ضدي، بل ستدعمني”.

وعبّر بيتكوفيتش عن إعجابه الكبير بالأجواء التي صنعها الجمهور الجزائري بعد التأهل: “شاهدت فيديوهات جميلة لأنصارنا، كل البلاد كانت سعيدة بالتأهل، وآمل أن يكون الملعب ممتلئًا بالجزائريين غدًا أيضًا”.

ورفض بيتكوفيتش الحديث عن عامل الطقس أو المسافات والتنقلات. مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررًا: “لا أريد الحديث عن الطقس أو المسافة، قد يُنظر إلى ذلك كأعذار، ولاعبونا لا يواجهون أي مشكلة في هذا الجانب”.

وختم بيتكوفيتش برسالة واضحة: “سنفعل كل شيء أمام سويسرا من أجل تحقيق الفوز، والتأهل لثمن نهائي كأس العالم”.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره السويسري، بملعب “بي سي بليس بفانكوفر”، فجر الجمعة على الساعة 4:00 صباحا بتوقيت الجزائر.