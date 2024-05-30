تحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن وضعية ثلاثي المنتخب الوطني، حسام عوار، فارس شايبي، وهشام بوداوي.

بعد أن شهدت قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهتي غينيا وأوغندا بتاريخ 06 و 10 جوان، إستدعاء الأول وغياب الثنائي الأخير المذكور أعلاه.

وصرح الناخب بيتكوفيش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”عوار لاعب ذو جودة عالية، وبرهن على إمكانياته ويستحق التواجد مع المنتخب”.

وأضاف المتحدث:” الشيئ المهم بالنسبة لي هو أن اللاعب عوار يستطيع اللعب في خط الوسط و ذو نزعة هجومية. تحدثت مع عوار، ومدربه بناديه روما، وبعدها شارك أساسيا وسجل في آخر مواجهة في الكالتشيو، وهذه عملية إدارية كان يجب العمل بها وهذا مايعود بالفائدة على المجموعة”.

وأوضح بيتكوفيتش بخصوص غياب بوداوي وشايبي:”بوداوي لم يسمح لي التربص الأخير الوقوف على مستوياته الحقيقة بسبب تعرضه لإصابة في مواجهة بوليفيا، أما شايبي مستواه لم يكن ثابتا هذا الموسم مع فريقه اينتراخت فرانكفورت، بالرغم من ختمه الموسم بطريقة جيدة مع فريقه”.

وختم بيتكوفيتش:”الثلاثي عوار شايبي وبوداوي مستقبل المنتخب الوطني، قلتها وأعيدها قمت بتوجيه الدعوة لأفضل 25 لاعبا متوفر حاليا”.