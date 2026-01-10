بيتكوفيتش:”تهانينا لنيجيريا، لقد كانوا أفضل منا”

اعترف المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بأحقية المنتخب النيجيري في الفوز، بعد خروج المنتخب الوطني الجزائري من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

مؤكداً أن المنافس كان الأفضل في مجريات المباراة.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته عقب اللقاء:”تهانينا لنيجيريا، لقد كانوا أفضل منا. في الشوط الأول، كنا مشتتين جداً، وفي الشوط الثاني كان الأداء أفضل قليلاً”.

وأوضح مدرب “الخضر” أن الأداء في الشوط الأول لم يكن على المستوى المطلوب، حيث عانى اللاعبون من تشتت واضح وفقدان الانسجام، ما سمح للمنتخب النيجيري بالسيطرة على مجريات اللعب وفرض نسقه البدني والهجومي.

ورغم بعض التحسن في الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمجاراة المنافس أو العودة في النتيجة.

وأشار بيتكوفيتش إلى أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في مباراة بهذا الحجم، لافتاً إلى افتقاد الفريق للتركيز والنجاعة في اللحظات الحاسمة، خاصة بعد تلقي الهدف الأول مباشرة مع بداية الشوط الثاني.

ويأتي هذا الخروج ليضع “الخضر” عند محطة ربع النهائي، في انتظار تقييم شامل للأداء واستخلاص الدروس، تحسباً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم، حيث سيكون من الضروري تصحيح الأخطاء وإعادة التوازن للفريق قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.