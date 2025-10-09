بيتكوفيتش: “تهنئة رئيس الجمهورية حافز كبير قبل مواجهة أوغندا”

عبّر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سعادته بالتهنئة التي تلقاها من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مؤكداً أن هذه اللفتة تعدّ مصدر فخر ودافعاً معنوياً قوياً بالنسبة له وللاعبين.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته خلال الندوة الصحفية بملعب ميلود هدفي: “تهنئة رئيس الجمهورية تحفّزنا كثيراً، فهي تقدير للمجهودات التي بذلناها جميعاً من أجل تحقيق هذا التأهل التاريخي”.

وتحدث الناخب الوطني عن المباراة المقبلة أمام أوغندا، مبرزاً أهميتها رغم ضمان التأهل: “مواجهة أوغندا مهمة جداً، لأن كل مباراة هي فرصة لجمع النقاط وتحسين الأداء. سأقيّم حالة اللاعبين جيداً قبل تحديد التشكيلة التي ستخوض اللقاء، وسأختار المجموعة القادرة على تحقيق الفوز”.

وأوضح بيتكوفيتش أنه فضّل إراحة بعض العناصر المهددة بالإيقاف حفاظاً على جاهزيتها للمواعيد القادمة، قائلاً: “اليوم فضّلت إراحة اللاعبين الذين يملكون بطاقات صفراء لتفادي الغيابات مستقبلاً، حتى يكون الجميع جاهزاً للمباراة المقبلة”.