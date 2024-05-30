بيتكوفيتش:”جميع اللاعبين مطالبين باللعب في مناصب متعددة”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني مطالبين ببذل مجهودات وتقديم الإضافة للمنتخب من خلال تعديد مناصب لعبهم.

وصرح الناخب الوطني بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”لا أعتقد أن كل لاعب له مركزه المحدد في أرضية الميدان”.

وأضاف المتحدث:”في فلسفتي على جميع اللاعبين العمل وتقديم أفضل مستوياتهم، لدينا لاعبين رأس حربة هما بونجاح وبقرار، ولهم إمكانية اللعب في مناصب متعددة بن زية برهن على إمكانية لعبه في كل المناصب الهجومية بكل سهولة”.