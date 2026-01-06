بيتكوفيتش:”دكة البدلاء عنصر حاسم وهيمنتنا في آخر نصف ساعة صنعت الفارق”

ثمّن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الدور الكبير الذي لعبته دكة البدلاء في مشوار المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا 2025.

مؤكدًا أن قوة المجموعة وتنوع الحلول كانا من أهم أسباب التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال بيتكوفيتش خلال تصريحاته عقب اللقاء: “دكة البدلاء مهمة للغاية. نملك مجموعة قوية، وخلال المباريات الثلاث الأولى شارك أغلب اللاعبين، وهذا يعكس روح التنافس الإيجابي داخل الفريق”.

وأضاف مدرب “الخضر” موضحًا صعوبة التغييرات في هذه المرحلة: “اليوم لم تكن التبديلات سهلة، لأن العديد من اللاعبين كانوا يعانون من الإرهاق البدني، لكن الجميع قدم ما عليه”.

وتحدث بيتكوفيتش عن خياراته التكتيكية خلال المباراة، قائلاً: “كنا نرغب في الاستحواذ على الكرة واللعب بسرعة، ولهذا السبب اعتمدنا على عمورة كرأس حربة. أنا سعيد بما قدمه اللاعبون فوق أرضية الميدان”.

وختم الناخب الوطني تصريحاته بالإشادة بردة فعل لاعبيه في المرحلة الحاسمة من اللقاء: “سيطرنا على آخر 30 دقيقة من المباراة ونجحنا في تسجيل هدف الفوز، وهذا يؤكد شخصية الفريق وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة”.