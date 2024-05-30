بيتكوفيتش:”سأفتح ورشة الدفاع لتصحيح الأخطاء السابقة”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن عزمه تكثيف العمل على مستوى خط دفاع المنتخب الوطني، لتفادي تلقي الأهداف.

وعدم تكرار سيناريو المواجهتين السابقتين أمام كل من بوليفيا و جنوب إفريقيا.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”لنكن واضحين، جميع المدربين يحبون تلقي الأهداف”.

وأضاف المتحدث:”في المواجهتين السابقتين قمنا بالارتكاب العديد من الأخطاء الفردية كلفتنا تلقي 5 أهداف”.

وأوضح ذات المتحدث:”سنعمل على تدارك الأخطاء السابقة، من خلال العمل على تحسيين اللعب على التمريرات والقيام بها بالشكل المناسب، لتفادي ارتكاب الأخطاء الدفاعية”.

وأكد بيتكوفيتش في حديثه:”سنعمل بشكل مكثف في الجانب الدفاعي، وعدم تكرار سيناريو آخر مواجهتين، وهذه مسؤولية اللاعبين”.