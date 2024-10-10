بيتكوفيتش:”سعيد بالفوز المحقق وبرهنّا على ردة فعل إيجابية”

عبر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سعادته بالفوز المحقق أمام منتخب الطوغو، بخماسية مقابل هدف واحد.

وصرح الناخب الوطني، بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بعد نهاية اللقاء: “أول شيء، سعيد جدا بالفوز بهذه المباراة”.

وأضاف المتحدث: “دخلنا اللقاء بشكل جيد، وسيطرنا بالشكل المناسب، صحيح أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية في الشوط الأول، ما كلفنا هدفا، لكننا برهنا أننا إيجابيون وتمكننا من تدارك تأخرنا في اللقاء، وحققنا الفوز”.

وأضاف المدرب السابق للمنتخب السويسري: “خلال الشوط الثاني قمنا بتصعيد النسق الهجومي و هو ما أسفر عن تسجيل العديد من الأهداف”.

وختم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش: “هذا النوع من المباريات سنخوضها بـ26 لاعبا ورغم الفوز بخماسية هناك العديد من الأخطاء يجب تصحيحها”.