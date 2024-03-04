بيتكوفيتش:”قائمة المنتخب الوطني للتربص القادم ستحمل أسماءً جديدة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن استدعائه للاعبين جُدد لصفوف المنتخب الوطني، بداية من تربص مارس الجاري.
وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصُحفي:”سيكون هناك لاعبين جُدد ولأول مرة مع المنتخب”.
وأضاف بيتكوفيتش:” القائمة الموسّعة للمنتخب ستكون مفتوحة لجميع اللاعبين مع استدعاء لاعبين جدد”.
وختم المدرب بيتكوفيتش:”لن أقيد القائمة الموسعة للمنتخب عند 23 لاعبا، بل سنضيف العديد من الأسماء الجديدة”.
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