بيتكوفيتش:”لا أريد الحديث عن الحكم ولكن..”

تجنّب المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الدخول في جدل حول أداء الحكم خلال مواجهة نيجيريا، رغم تحيزه الفاضح للمنافس.

مكتفيًا بالإشارة إلى أن أحداث الشوط الأول كانت كفيلة بتوضيح بعض الملابسات التي أثرت على سير المباراة.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية:”لا أريد التعليق على مباراة الحكم لأنها لا تفيد بشيء، لكنكم ستلاحظون ما حدث في الشوط الأول وستفهمون”.

هذا التصريح يعكس موقف بيتكوفيتش الحذر من إثارة الجدل التحكيمي مباشرة، لكنه يلمّح ضمنيًا إلى أن بعض قرارات الحكم أثرت على مجريات الشوط الأول، ما قد يكون أحد العوامل التي صعبت مهمة المنتخب الوطني أمام نيجيريا.