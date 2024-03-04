بيتكوفيتش:”لم أتواصل مع حاليلوزيتش لكن سأقوم بذلك مستقبلا”

قال الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، إنه لم يتحادث مع مواطنه البوسني والناخب الوطني الأسق وحيد حاليلوزيتش، قبل توقيعه مع الفاف.

وصرح بيتكوفيتش اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا: “لم أتحدث مع حاليلوزيتش قبل وأثناء مفاوضاتي مع الفاف”.

وأكد بيتكوفيتش:” من المؤكد أنني سأتواصل مع حاليلوزيتش مستقبلا، للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بشأن كرة القدم الإفريقية”.