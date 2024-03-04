إعــــلانات
الرياضة

بيتكوفيتش:”لم أتواصل مع حاليلوزيتش لكن سأقوم بذلك مستقبلا”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بيتكوفيتش:”لم أتواصل مع حاليلوزيتش لكن سأقوم بذلك مستقبلا”
  • 760
  • 0

قال الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، إنه لم يتحادث مع مواطنه البوسني والناخب الوطني الأسق وحيد حاليلوزيتش، قبل توقيعه مع الفاف.

وصرح بيتكوفيتش اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا: “لم أتحدث مع حاليلوزيتش قبل وأثناء مفاوضاتي مع الفاف”.

وأكد بيتكوفيتش:” من المؤكد أنني سأتواصل مع حاليلوزيتش مستقبلا، للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بشأن كرة القدم الإفريقية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/X6Ix1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر