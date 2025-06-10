بيتكوفيتش:”لن أكون سعيدًا بالخسارة أمام السويد إلا إذا تعلمنا منها”

علّق مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، على الخسارة المثيرة في المباراة الودية أمام منتخب السويد بنتيجة 4-3 .

وهي المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، بملعب “ستراوبيري أرينا” بمدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم.

وأكد الناخب الوطني أن اللقاء لم يكن مجرد تجربة تحضيرية، بل اختبارًا حقيقيًا كشف الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها.

وفي تصريحاته بعد نهاية المباراة، قال بيتكوفيتش: “لم يكن مجرد لقاء ودي، لا يمكنني أن أكون سعيدًا لأننا خسرنا. قد أشعر بالرضا فقط إذا استطعنا التعلم من هذا اللقاء، لأنه شهد العديد من الأمور المهمة”.

تصريحات المدرب تعكس عدم رضاه عن الأداء الدفاعي، خاصة في الشوط الأول، وأول ربع ساعة من الشوط الثاني. إذ تلقت شباك “الخضر” أربعة أهداف كاملة، معظمها نتيجة أخطاء فردية وغياب التركيز.

ومع ذلك، أشار بيتكوفيتش إلى الجوانب الإيجابية التي ظهرت في الشوط الثاني، خصوصًا من ناحية ردة الفعل الهجومية والقدرة على تقليص الفارق رغم صعوبة العودة. مشددًا على أهمية استخلاص الدروس وتصحيح الأخطاء قبل المواعيد الرسمية القادمة.