بيتكوفيتش:”لهذا السبب إستدعيت كداد إلى المنتخب”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سبب إستدعائه مدافع شباب بلوزداد، إلى تربص المنتخب الوطني، تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”المدافع كداد يمتلك الخبرة مع فريقه في المنافسات القارية، ويعرف جيدا الكرة الإفريقية”.

وأضاف المتحدث:”اللاعب كداد سبق له التواجد في تربصات سابقة للمنتخب، والآن يجب رؤيته عن قرب مع المنتخب، لأنه يقدم مستويات راقية في البطولة المحلية”.