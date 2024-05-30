بيتكوفيتش:”لهذا السبب قمت بزيارة كل الأندية المحترفة”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سبب قيامه بزيارة كل الأندية الستتة عشر الناشطة في الرابطة المحترفة.

وصرح الناخب بيتكوفيش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”زيارتي لمقرات الأندية المحترفة، لم تكن من أجل حضور التدريبات والتعرف على مستويات اللاعبين فقط”.

وأوضح بيتكوفيتش:”زيارتي لكل أنحاء الجزائر كانت من أجل التعرف على العقليات وثقافة البلاد وجغرافياتها”.

وأكد ذات المتحدث:”أستطيع مساعدة الأندية الجزائرية لتطوير مستوياتها، وأردت الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن واقع الكرة الجزائرية”.