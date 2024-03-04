بيتكوفيتش:”مشكل اللغة لن يكون عائقا في التواصل مع اللاعبين”

أكد الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، أن عدم إيجاده للغة الفرنسية، لن يعد مشكلة في التواصل مع لاعبي المنتخب الوطني.

وصرّح بيتكوفيتش اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي:” لا أُجيد اللغة الفرنسية، لكن أجيد اللغة الإيطالية ولن يكون هناك عائقا في التواصل مع اللاعبين”.

وأضاف بيتكوفيتش:”أفهم اللغة الفرنسية وأجيد التعبير بالفرنسية، وأعلم العديد من لاعبي المنتخب يتكلمون العديد من اللغات كالإيطالية، الألمانية والإنجليزية”.

كما أكد بيتكوفيتش:”سأحسن من لغتي الفرنسية، وسأحاول تعلم اللغة العربية، للتواصل الحسن مع اللاعبين”.

وفي الختام قال بيتكوفيتش:”سأتواصل بشكل جيد مع اللاعبين، لأن لغة كرة القدم هي لغة عالمية”.