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الرياضة

بيتكوفيتش:”مشكل اللغة لن يكون عائقا في التواصل مع اللاعبين”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بيتكوفيتش:”مشكل اللغة لن يكون عائقا في التواصل مع اللاعبين”
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أكد الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، أن عدم إيجاده للغة الفرنسية، لن يعد مشكلة في التواصل مع لاعبي المنتخب الوطني.

وصرّح بيتكوفيتش اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي:” لا أُجيد اللغة الفرنسية، لكن أجيد اللغة الإيطالية ولن يكون هناك عائقا  في التواصل مع اللاعبين”.

وأضاف بيتكوفيتش:”أفهم اللغة الفرنسية وأجيد التعبير بالفرنسية، وأعلم العديد من لاعبي المنتخب يتكلمون العديد من اللغات كالإيطالية، الألمانية والإنجليزية”.

كما أكد بيتكوفيتش:”سأحسن من لغتي الفرنسية، وسأحاول تعلم اللغة العربية، للتواصل الحسن مع اللاعبين”.

وفي الختام قال بيتكوفيتش:”سأتواصل بشكل جيد مع اللاعبين، لأن لغة كرة القدم هي لغة عالمية”.

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