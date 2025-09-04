بيتكوفيتش: “نملك شخصية قوية وسنواصل العمل من أجل المونديال”

عبّر الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه الكبير بعد فوز “الخُضر” على منتخب بوتسوانا بنتيجة (3-1).

في مباراة ضمن الجولة السابعة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.

الفوز مكّن الجزائر من بلوغ النقطة الـ18 من المحافظة على صدارة المجموعة، والاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته عقب اللقاء: “نملك مجموعة متماسكة وإمكانيات كبيرة. لعبنا أمام بوتسوانا بتركيز عالٍ من أجل الفوز. وقد بدأنا اللقاء بنسق جيد ونجحنا في الحفاظ عليه منذ البداية. رغم بعض الأخطاء في اللمسة الأخيرة، إلا أننا كنا نتحكم في مجريات اللعب”.

وأضاف: “في الشوط الأول حاولنا إنهاك المنافس بدنيًا، لكن بعد هدف التعادل الذي تلقيناه، كانت هناك ردة فعل قوية، وتجسد ذلك في الكرة التي ارتطمت بالقائم، ثم هدف بونجاح الذي جاء في توقيت مثالي”.