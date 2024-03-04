بيتكوفيتش:”هدفي واضح هو التأهل للمونديال والذهاب بعيدا في الكان”

تحدث الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، عن أهدافه مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعد تعيينه كمدرب جديد للمنتخب الوطني.

وصرّح المدرب بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصُحفية التي عقدها بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا: “هدفي هو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، والذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا 2025”.

وأضاف بيتكوفيتش: “قبلت التحدي ولديّ فكرة عن مستوى الكرة في إفريقيا، ليس لدي أي مشكل ومتأكد من تأقلمي بسرعة”.