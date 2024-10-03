بيتكوفيتش: “أبواب المنتخب الوطني مفتوحة دائما أمام براهيمي”

برر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سبب غياب ياسين براهيمي، عن القائمة المعنية بتربص أكتوبر، بالمنافسة الكبيرة على المناصب.

خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخمس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، صرح بيتكوفيتش: “براهيمي سجل عودته للمنافسة منذ فترة قصيرة”.

كما أضاف مدرب الخضر: “في الوقت الحالي صحيح أنه يتواجد في منصب عليه منافسة كبيرة، ولا يمكننا اسدعاء ثلاثة لاعبين”.

وأكد فلاديمير بيتكوفيتش، في ختام حديثه: “الأمر المؤكد هو أن أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحة أمام براهيمي”.