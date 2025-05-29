بيتكوفيتش: “أتأسف كثيرا لاصابة قندوسي ونتمنى عودته سريعا”
بقلم كريم تيغرمت
عاد مدرب المتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للحديث عن الاصابة الخطيرة التي تعرض لها أحمد قندوسي، مبديا تحسره الكبير.
وقال بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “اصابة قندوسي، أثرت فينا كثيرا، ونتمنى هودته سريعا للمنافسة”.
وأضاف مدرب الخضر: “بسبب مثل هذه الحالات، نحتاج دائما إلى امتلاك مجموعة مسوعة، ومتكاملة”.
يذمر أن أحمد قندوسي، تعرض لاصابة خطيرة على مستوى القدم، مع ناديه سيراميكا كليوبترا المصري، والتي أنهت موسمه مبكرا.
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