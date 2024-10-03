بيتكوفيتش: “أتابع البطولة المحلية واخترنا أفضل اللاعبين لتحقيق الفوز”

دافع فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته الخاصة بالمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، صرح بيتكوفيتس: “أراقب دائمًا البطولة المحلية وجميع اللاعبين الجزائريين أينما كانوا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “الآن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم هم في رأيي أفضل الخيارات لمساعدتنا على الفوز”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض مواجهة مزدوجة، أمام منتخب الطوغو، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025، يومي 10 أوكتوبر بملعب 19 ماي بعنابة، ويوم 14 من ذات الشهر بملعب “كيغي” بالعاصمة لومي.