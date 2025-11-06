بيتكوفيتش: “أتمنى أن يستعيد بن ناصر مستواه الحقيقي”

تحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن عودة اسماعيل بن ناصر، لقائمة الخضر، مبديا أمله في استعادة هذا الأخير لمستواه الحقيقي.

وقال بيتكوفيتش، بخصوص بن ناصر، خلال ندوته الصحفية: “بن ناصر يتواجد معنا حاليا ضمن قائمة الـ27، الخاصة بالتربص المقبل”.

كما أضاف: “في المباراة الماضية قدم بن ناصر، مردود جيد مع فريقه دينامو زغرب، لكنه ليس جاهزا بنسبة 100%، أتمنى أن يستعيد كامل امكانياته، ليمنحنا ما ننتظره من لاعب بمستواه”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أنا متيقن بأن بن ناصر، من الناحية التقنية، والتكتيكية، قادر على تقديم الكثير في المنتخب الوطني”.