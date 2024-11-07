بيتكوفيتش: “أتوقع بعض التغيير من منتخب غينيا في الجانب الهجومي”

تحدث مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن المباراة المقبلة للخضر، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “غينيا الاستوائية فريق تنافسي للغاية، لقد لعبنا بشكل جيد ضدهم في وهران”.

كما أضاف: “أتوقع منهم أن يستمروا في اللعب بنفس الطريقة، وربما يحدثون بعض التغيير في الهجوم”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “منتخب غينيا الاستوائية يلعب بطريقة جد عدوانية، لكن نجحنا فرضنا طريقة لعبنا أمامهم”.