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الرياضة

بيتكوفيتش: “أتوقع بعض التغيير من منتخب غينيا في الجانب الهجومي”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “أتوقع بعض التغيير من منتخب غينيا في الجانب الهجومي”
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تحدث مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن المباراة المقبلة للخضر، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “غينيا الاستوائية فريق تنافسي للغاية، لقد لعبنا بشكل جيد ضدهم في وهران”.

كما أضاف: “أتوقع منهم أن يستمروا في اللعب بنفس الطريقة، وربما يحدثون بعض التغيير في الهجوم”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “منتخب غينيا الاستوائية يلعب بطريقة جد عدوانية، لكن نجحنا فرضنا طريقة لعبنا أمامهم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/DF5GW
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