بيتكوفيتش: “أثبتنا قدرتنا على اللعب بخطط تكتيكية متعددة وسعيد بالفوز أمام ليبيريا”

ثمّن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الفوز المحقق أمام ليبيريا. في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح الناخب الوطني، بيتكوفيتش، لوسائل الإعلام، بقاعة مؤتمرات ملعب “سامويل كانيون” بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، بعد الفوز المحقق بثلاثية نظيفة: “أنا راض عن المردود الذي قدمه اللاعبون في مواجهة ليبيريا، التي لم تكن سهلة مثلما يعتقد البعض”.

وأضاف بيتكوفيتش: “سعيد بالفوز المحقق اليوم، برهنَّا أن المنتخب الوطني، يمكنه اللعب بخطط تكتيكية مختلفة”.

وختم المتحدث: “قدم اللاعبون كل إمكانياتهم لتحقيق الفوز، والمحافظة على نظافة شباكنا للمواجهة الثانية تواليا”.