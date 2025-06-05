بيتكوفيتش: “أردت منح العديد من اللاعبين دقائق لعب.. وإصابة عمورة مؤسفة”

عبّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن ارتياحه بعد الأداء الذي قدمه أشباله في المباراة الودية التي جمعتهم مساء الخميس بمنتخب رواندا.

وانتهت بفوز “الخضر” بهدفين دون رد من توقيع بلايلي وحجام، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته عقب نهاية المواجهة: “هدفي في هذه المباراة كان واضحاً، وهو منح اللاعبين أكبر عدد ممكن من الدقائق للّعب والاحتكاك”.

لكنه لم يخفِ أسفه لإصابة المهاجم محمد الأمين عمورة، مؤكداً أن الطاقم الطبي سيُخضعه للفحوص اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابة: “أسوأ ما حدث اليوم هو إصابة عمورة. سنقوم بالفحوص اللازمة في الساعات المقبلة لتقييم حالته بدقة”.

من جهة أخرى، أشاد المدرب السويسري بالمستوى الذي قدمه المدافع جوان حجام، قائلاً: “أداء جوان حجام اليوم أسعدني كثيراً. لقد سجل أمام موزمبيق، وها هو اليوم يسجل مجدداً أمام رواندا. إنه يبرهن على إمكانياته ويؤكد أنه في منحى تصاعدي”.

كما تحدث بيتكوفيتش بإيجابية عن اللاعب إبراهيم مازة، الذي شارك أساسياً لأول مرة مع المنتخب الوطني، وقال: “مازة خاض أول مباراة له أساسياً دون أي عقدة أو صعوبة تذكر. لقد كانت لحظة مميزة بالنسبة له، وفرصة مهمة لتطوير مستواه ضمن المجموعة”.