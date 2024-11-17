بيتكوفيتش :”أشكر اللاعبين والطاقم الفني على الفوز الكبير رغم بعض الأخطاء “

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رضاه التام لما قدمه اللاعبين خلال مباراة ليبيريا التي جرت بملعب الراحل حسين ايت احمد الذي وصفه بـ “الجوهرة” و “بيت المنتخب”.وقال بيتكوفيتش “أشكر الجميع بما فيهم اللاعبين و الطاقم الفني لتحقيق الفوز الكبير أمام المنافس في المباراة”.

كما أضاف الناخب الوطني “لأول مرة نفوز بملعبنا الجديد، و هذا رد فعل جيد، كنا سعيا للتسجيل مبكرا لكن للأسف الخصم سجل قبلنا، منا جانبي سعيت للتأكيد في الشوط الثاني والحفاظ على الريتم وهو ما تحقق لنا”

وأردف “حاليا يجب علينا الحذر لأن كل المنتخبات المنافسة أصبحت صعبة و الدليل تسجيل الخصم الهدف الأول”.

كما ختم بيتكوفيتش “الشيء السلبي فقط، هو أننا لم نجسد عدد من اللقطات التهديفية التي كانت سانحة لنا”.