بيتكوفيتش: “أعرف العديد من اللاعبين و سأعمل مع من يقدم الإضافة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، على معرفته بالعديد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري.
وصرّح المدرب بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصُحفية بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا: “أعرف العديد من اللاعبين ولديّ فكرة عامة عن امكاناتهم”.
وأضاف بيتكوفيتش:”أهم شيء بالنسبة لي هو ايجاد الطريقة المناسبة للفوز أمام المنافسين، وسأعمل مع اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب”.
رابط دائم : https://nhar.tv/vUd4D