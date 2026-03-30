بيتكوفيتش: “أعرف بيلسا جيّدا.. وهذه مهمّتنا في المونديال”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، جاهزية المنتخب الوطني لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب أوروغواي، ضمن التربص التحضيري الجاري بإيطاليا، مشددًا على أهمية هذا اللقاء في التحضير للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها نهائيات كأس العالم.

وأعرب بيتكوفيتش عن رضاه لما قدمه اللاعبون خلال المباراة الودية السابقة أمام غواتيمالا، خاصة العناصر الجديدة. متمنيًا أن تواصل بالمستوى نفسه، كما أثنى على مردود ركائز التشكيلة الوطنية.

وقال الناخب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين: “سعيد بما قدمه اللاعبون الجدد في مباراة غواتيمالا، وأتمنى أن يواصلوا على المنوال نفسه، كما أنني راضٍ عن أداء اللاعبين الأساسيين في المنتخب”.

وأضاف: “الأمر الإيجابي هو جاهزية لاعبينا، خاصة من الناحية البدنية، قبل منافسة المونديال التي تقترب تدريجيًا، والأهم هو معرفة كيفية التعامل مع الضغط الكبير”.

وتحدث بيتكوفيتش عن مدرب منتخب الأرجنتين، مارسيلو بيلسا، مشيدًا بإمكاناته، إذ قال: “بيلسا من بين أفضل المدربين في العالم وأعرفه جيدًا و مهتمنا ستكون صعبة في المونديال لكنّنا قادرون على فعل أمور جيّدة”.

وأشار الناخب الوطني إلى أهمية مواجهة الغد من الناحية التكتيكية، موضحًا: “هناك فارق بيننا وبين منتخب أوروغواي، لكن هذا الأمر مفيد جدًا لنا من أجل مجاراة هذا النوع من المنتخبات، وهو ما سيساعدنا على التعامل مع مهاجمي الأرجنتين”.

وختم بيتكوفيتش تصريحاته بالإشادة بقوة المنافس، قائلاً: “أوروغواي منتخب قوي ويملك لاعبين ممتازين، على غرار فالفيردي الذي يتألق مع ريال مدريد”.