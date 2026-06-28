بيتكوفيتش: “أعرف سويسرا جيدًا.. لكن دعونا نرتاح أولاَ”

تحدّث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن الصدام المرتقب بين “الخضر” ومنتخب سويسرا، في الدور الـ 32 من منافسة كأس العالم 2026.

وتحمل هذه المواجهة المقررة الجمعة القادمة، طابعا خاصا للناخب الوطني. على اعتبار أنه قاد العارضة الفنية لمنتخب سويسرا لـ 7 سنوات متتالية، ما بين 2014 و2021.

وعن الصدام أمام سويسرا، قال بيتكوفيتش: “سويسرا فريق رائع.. أنا أعرفهم جيدا، حتى وإن كان هناك وجوه جديدة. ‌فقد لعب بعضهم تحت قيادتي لذلك أنا أعرف هؤلاء اللاعبين”.

قبل أن يستدرك مدرب “الخضر” في الندوة الصحفية التي نشطها بعد لقاء النمسا: “دعونا نرتاح، ثم سنبدأ من جديد استعدادا للدور القادم.. حاليا تركيزنا منصب على استعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية. وبعدها سنبدأ التحضير للمواجهة المقبلة”.

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