بيتكوفيتش: “أمر ايجابي رؤية محرز يستعيد مستواه المعهود”

تحدث فلاديمير بيتكوفيتش، عن المستوى الذي ظهر به رياض محرز، مؤخرا مع ناديه الأهلي السعودي، مثمنا استعادته قائد الخضر مستواعه تدريجيا.

وصرح بتيكوفيتس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيلسون مانديلا”: “محرز أظهر رغبة كبيرة في تقديم أفضل ما لديه”.

كما أضاف الناخب الوطني: “محرز قدم المساعدة لزملائه، وتحسن من الناحية البدنية، وهذا أمر جد ايجابي”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “هذه نقطة انطلاقة جيدة، لمشاهدة رياض محرز مجددا بالمستوى الذي عهدناه عليه مع المنتخب الوطني”.