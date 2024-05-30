بيتكوفيتش: “أملك طاقم مساعد ولاعبين يملكون خبرة في إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الناحب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بأن عدم امتلاكه خبرة في افريقيا لن يكل عائقا بالنسبة له، كونه محاط بطاقم فني، ولاعبين ذوي خبرة في افريقيا.
وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية: “أنا محظوظ كوني محاط بطاقم فني مساعد، يملك خبرة في كرة القدم الإفريقية، لذا أنا لست متخوف”.
كما أضاف الناخب الوطني: “من جهة أخرى، قمت باستدعاء لاعبين لهم تجربة، وخبرة في ويعرفون جيدا كرة القدم الإفريقية”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “على اللاعبين الذين قمنا باستدعائهم، اثبات أحقيتهم في الدعوة التي وجهناها لهم”.
رابط دائم : https://nhar.tv/vdKXX