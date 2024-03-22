بيتكوفيتش :”أمور جميلة شاهدتها أمام بوليفيا وسنفكر أكثر في المستقبل”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استعداده لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبون بحكم انه يملك الوقت الكاف.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا “لا يجب الحديث عن الأخطاء كثيرا لأننا حققنا بداية جيدة، وهو الامر الضروري، كما أن اللاعبين ابانوا عن ردة فعل قوية”.

كما أضاف بيتكوفيتش “الجميل هو التواصل والحوار بيني و بين اللاعبين وهو آمر جيد،”.

وأردف “استخلصنا عدد من الأمور هو انان قدمنا مباراة جيدة، و من الجانب الأيمن كنا نعاني بعض الشيء امام من الجانب الأيسر كنا جيدين على طول الخط”.

كما ختم خليفة بلماضي “الأمر الضروري هو تسيير المباريات بشكل جيد، و التفكير جيدا في مستقبل المنتخب الوطني”.