بيتكوفيتش: “أهنئ المولودية بلقب البطولة ولهذا السبب لم أستدعي لاعبيها”

هنأ الناحب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، فريق مولودية الجزائر على تتويجه بلقب البطولة، كما أوضح سبب عدم استدعائه لاعبي العميد، لمواجهتي غينيا، وأوغندا.

وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أهنئ مولودية الجزائر، على تتويجهم بلقب البطولة الوطنية”.

كما أضاف الناخب الوطني: “غياب لاعبي المولودية عن قائمتنا، عائد لامتلاكي أسماء أفضل في الوقت الحالي”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “من جهة أخرى لا أريد المغامرة باحداث تغييرات كبيرة على المجموعة حاليا، قبال مبارتين مهمتين، كوننا بحاجة للانسجام”.