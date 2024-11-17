بيتكوفيتش :”أواجه مشاكل كبيرة في متابعة اللاعب المحلي وهذا هو السبب”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن مواجهته مشاكل عديدة لمتابعة اللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة الوطنية.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “في البطولة الجزائرية صعب متابعة اللاعبين لان البرمجة صعبة، ونحن نواجه مشكل في وضع برمجتنا الخاصة”.

كما تطرق بيتكوفيتش للحديث عن متابعته اللاعبين الجزائريين المحترفين”لو أجبرنا على التنقل إلى هولندا أو السعودية، آو فرنسا لمتابعة لاعب جديد للمنتخب الوطني لا فعلت ذلك”.

ورد بيتكوفيتش على الانتقادات التي تواجه لاعبه زروقي “زروقي لا يلعب بالصدفة في نادي الهولندي، فينورد، فريقه لابأس به، و ينشط في الأدوار الأولى في الدوري الهولندي”.

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