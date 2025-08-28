بيتكوفيتش: “أود معاينة قبال عن قرب ووضعية آيت نوري ليست مقلقة”

أوضح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الخيارات التي قام بها في قائمته المعنية بالمبارتين المقبلتين للخضر، على غرار استدعائه للاعب ايلان قبال.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “لقد تابعنا قبال العام الماضي، وكانت بدايته في الدوري الفرنسي ممتازة”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني: “من دواعي سروري التعرف على قبال، ومعاينته عن قرب ضمن المجموعة”.

وبخصوص آيت نوري، قال بيتكوفيتش: “اصابة آيت نوري ليست خطيرة، وفق الطاقم الطبي لمانشستر سيتي، وهو مرشح للمشاركة في مباراتهم المقبلة”.

وفيما تعلق باستدعاء الثنائي بن طالب، وزروقي أوضح بيتكوفيتش: “بن طالب شارك في بداية الموسم مع فريقه، وزروقي أيضا، وهذا الثنائي كان دائما في المستوى مع المنتخب”.