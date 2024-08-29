بيتكوفيتش: “أوكيدجا لم يتردد في قبول دعوة المنتخب الوطني”

تحدث المناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن عودة حارس المرمى ألكسندر أوكيدجا، للمنتخب، مركدا بأن هذا الأخير لم يتردد في قبول الدعوة.

وخلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أوضح بيتكوفيتش: “أوكيدجا أراد العودة لمساعدة المنتخب الوطني”.

كما أضاف مدرب الخضر: “عند اتصالنا بألكسندر اوكيدجا لم يتردد لحظة واحدة، في قبول الدعوة التي وجهناه له”.

يذكر أن ألكسيدر أوكيدجا، قد اعتزل في وقت سابق اللعب مع المنتخب الوطني، قبل أن يقرر العودة مجددا بقدوم الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.