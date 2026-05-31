بيتكوفيتش: “اخترنا للمونديال أقوى اللاعبين ولم نركز على الفرديات”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أنه اختار أقوى وأفضل اللاعبين المتاحين، من أجل استدعائهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقبل إعلانه مساء اليوم الأحد، القائمة النهاية لـ”الخضر” في المحفل العالمي. قال بيتكوفيتش، في افتتاح ندوته الصحفية الجارية حاليا بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي: “استدعينا أقوى اللاعبين”.

قبل أن يضيف الناخب الوطني: “كل خيار درسناه جيدا، لا يجب أن نرى الامكانات الفردية فقط ويجب أن يكون توازن في الفريق”.

وواصل مدرب المنتخب الوطني: “الهدف أن يكون لدينا فريق متماسك ويمنح كل شيء سواء بدنيا أو ذهنيا”.