بيتكوفيتش: “اصابة عطال مؤسفة لكنها تتيح فرصة للاعبين آخرين”.

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أسفه الشديد للاصابة التي تعرض لها يوسف عطال مؤخرا، موضحا في ذات الوقت أن غيبا هذا الأخير سيكون فرصة للمعاينة أسماء جديدة.

وصرح بيتكوفيتش، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا”: “نشعر بخيبة أمل بسبب إصابة يوسف عطال ونتمنى له الشفاء العاجل”.

كما أضاف الناخب الوطني: “مع ذلك، يمكننا القول بأن غياب عطال، يسمح لنا برؤية لاعبين آخرين يستحقون ذلك، مثل رضواني”.

يذكر أن فلاديمير بيتكوفيتش، وجه الدعوة للاعب اتحاد العاصمة سعدي رضواني، لتعويض غياب يوسف عطال، والمشاركة في تربص أكتوبر الجاري.