بيتكوفيتش: “الأرجنتين أو أي منافس.. نلعب دائما من أجل الفوز”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الجزائري سيدخل نهائيات كأس العالم 2026 بعقلية الانتصار، مهما كانت هوية المنافس.

و شدد بيتكوفيتش، لدى سؤاله إن كان أشباله قادرون على مجابهة كبار العالم. على أن “الخضر” لا يهابون أي منتخب، مضيفا: “منذ مجيئ أردت دائما تكوين فريق تنافسي وجاهز”.

قبل أن يستدرك مدرب “الخضر”: “صحيح هناك فوارق بين الأرجنتين ومنتخبات أخرى. ولكن هدف المجموعة وكل لاعب أن نكون حاضرين، ونبحث عن الفوز ضد أي منافس”.

وواصل بيتكوفيتش: “بعدها سيعود الأمر لي لاختيار التشكيلة والخطة الخاصة بهذه اللقاءات. ولست ذلك الشخص الذي يقول لفريقي سنبحث عن نقطة.. مهما كان المنافس”.

يشار إلى “الخضر” سيدشنون المونديال، بمواجهة أبطال العالم، منتخب الأرجنتين يوم 17 جوان، قبل ملاقاة الأردن يوم الـ 22 ثم النمسا يوم الـ 28 من الشهر ذاته.