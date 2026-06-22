بيتكوفيتش: “الأردن منتخب جيد.. والمباراة ليست حاسمة”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش ،أن المواجهة المرتقبة فجر غدٍ الثلاثاء، أمام المنتخب الأردني لن تكون سهلة.

وأشار بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية التي تسبق اللقاء، إلى أن الفريق الأردني جيد. ويتميز بروح تنافسية قوية، وهو ظهر في لقاءه الافتتاحي أمام النمسا، رغم هزيمته بثلاثية لهدف.

قبل أن يؤكد بأن “الخضر” بدورهم يمتلكون الكثير من المقومات الفنية والمهارية التي تسمح لهم بصنع الفارق في مواجهة الأردن.

موضحا بأنه عاين رفقة باقي أعضاء طاقمه الفني المنافس جيدا، بهدف استغلال نقاط ضعفه وتحقيق الفوز.

ورغم أهمية المواجهة في حسابات التأهل، إلا أن بيتكوفيتش، رفض وصفها بالمصيرية، موضحا أن المشوار لا يزال طويلا، وأن هناك مباراة ثالثة وأخيرة ستلعب دورا مهما أيضا في حسابات التأهل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور